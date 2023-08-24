Жертв с украинской стороны нет, противник понес потери, говорит глава государства.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал успешную спецоперацию, которую украинская разведка осуществила во временно оккупированном Крыму.

Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге в Киеве, отвечая на вопрос о том, означает ли украинская спецоперация в Крыму начало деоккупации полуострова, Зеленский отметил, что пока "рано говорить об освобождении Крыма".

"Да, это наши ребята. Жертв с нашей стороны нет. Это то, что я смог по телефону обсудить с руководителем ГУР МОУ", - сказал он.

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По словам президента, он ожидает детальный доклад от главы ГУР Кирилла Буданова.

Спецоперация ГУР в Крыму

Ранее сегодня стало известно, что спецподразделения украинского Главного управления разведки высадились на берег в районе населенных пунктов Еленовка и Маяк во временно оккупированном Россией Крыму.

Между украинскими разведчиками и оккупантами завязался бой, в результате которого россияне потеряли определенное количество личного состава и техники. Такую информацию озвучил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов. По его словам, украинские военные покинули полуостров без потерь. В ГУР заявили, что "все цели и задачи выполнены". Кроме того, на полуострове снова подняли государственный флаг.

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