Немецкий оборонный концерн уже начал обучать украинских специалистов, которые будут обслуживать танки.

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует через несколько недель открыть центр обслуживания танков Leopard непосредственно в Украине. Об этом изданию Der Spiegel рассказал глава концерна Армин Паппергер.

Отмечается, что пока от Украины не поступало запросов на серьезный ремонт танков Leopard, но из-за интенсивного использования в бою танковые системы должны регулярно проходить проверку и возможно замену, включая систему привода и управления.

"Сейчас мы готовим украинцев для этой работы в Германии. Мы хотим начать работу после летнего перерыва", — рассказал Паппергер, отметив, что "быстрый старт" будет через несколько недель.

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Издание отмечает, что ремонт в Украине мог бы принести значительные логистические преимущества, поскольку сломанные танки не нужно перевозить через границу и обратно в страну. В то же время до сих пор существовали опасения по поводу безопасности, поскольку при создании пунктов обслуживания внутри страны следует ожидать воздушных ударов со стороны российских военных.

Попытка создать ремонтные центры за пределами Украины в последнее время оказалась сложной. Были месяцы споров с правительством в Варшаве по поводу пункта обслуживания в Польше. Достигнута договоренность о том, что, по сообщению польского правительства, центр приступил к работе и получил первые два танка "Леопард".

Споры с польским правительством являются одной из причин, по которой Rheinmetall продолжал искать новые места. По словам Паппергера, помимо Украины группа также хочет открыть мастерскую в Румынии. Rheinmetall в настоящее время ищет для этого промышленного партнера в стране.

Проблема ремонтной базы Leopard в Польше

В начале июля стало известно, что Германия и Польша не смогли договориться о создании ремонтной базы для танков Leopard, поставленных Украине. Идея создать такую базу была озвучена еще в апреле.

Позднее немецкие СМИ сообщили, что Германия решила открыть ремонтную базу не в Польше, а какой-то другой стране. Все из-за того, что поляки требовали слишком много денег за свои услуги. Однако на этой неделе появилась информация, что польскую базу все-таки открыли, и первые два "Леопарда" уже отправились на ремонт.

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