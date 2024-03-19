Благодаря такой инициативе союзники обеспечат Украину современными танками.

Польша и Германия планируют сообщить о создании "коалиции бронетанкового потенциала", благодаря которой Украина будет обеспечена современными боевыми танками. Также к такому проекту готовы присоединиться Великобритания, Швеция и Италия. Об этом заявили министры обороны Польши и Германии Владислав Косиняк-Камыш и Борис Писториус во время совместной пресс-конференции.

"26 марта мы как соруководители Польши и Германии активируем коалицию бронетанкового потенциала для поддержки Украины", - отметил министр обороны Польши.

По словам польского чиновника, будущая коалиция является "одной из важнейших из тех, которые были созданы".

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"Мы являемся двумя ведущими странами этого проекта, к нему выразили готовность присоединиться и другие партнеры, такие как Великобритания, Швеция и Италия", - добавил Косиняк-Камыш.

Глава министерства обороны Польши отметил, что встреча с министром Борисом Писториусом стала знаком дружбы, партнерства и "размышлений о том, что делать сегодня, чтобы помочь Украине". Кроме того, они встретились ради работы над безопасностью Европы, стран НАТО и "нашей цивилизации и нашего будущего".

Польский чиновник назвал сотрудничество в рамках НАТО и ЕС ключевым для безопасности Европы и подчеркнул, что оно будет укрепляться и развиваться.

Также Косиняк-Камыш подчеркнул, что пять тысяч военных Германии уже находятся в Литве, чтобы усилить восточный фланг НАТО и Польши.

"Польша и Германия берут на себя ответственность за силы быстрого реагирования в Европе. До июля наша боевая группа в составе 2500 польских солдат и 2500 немецких солдат будет готова к быстрому реагированию", - заверил он.

В то же время польский министр рассказал о выполнении стратегического плана Европейского Союза, который был сформирован после полномасштабного вторжения России в Украину и отметил, что силы должны быть готовы и достичь быстрого потенциала. По его словам, Польша и Германия также в течение года совместно будут работать над созданием сил быстрого реагирования.

Со своей стороны Писториус заявил, что они должны быть готовы к любому сценарию событий.

"Никто на самом деле не знает, нападет ли Россия (дальше. - Ред.) в Европе, а когда, но что мы действительно видим, так это то, что она может и желает атаковать Украину и делает это уже более двух лет. Итак, чему мы должны научиться все вместе, как союзникам в Европе, так это быть готовыми к любой угрозе, особенно к угрозе, которая исходит от путинской России в любой год. Это задача, которую мы должны выполнить, и это то, над чем мы работаем", - пояснил немецкий министр.

Кроме того, Писториус призвал предоставить Украине достаточно оборонительных и наступательных возможностей в виде ракет и другого оружия.

"Это задача, которую мы будем решать завтра в Контактной группе по обороне Украины, но, конечно, и как министры обороны на предстоящей встрече в рамках Веймарского треугольника", - сказал он 18 марта.

Оружие для Украины: последние новости

Как писал УНИАН, Бельгия предоставит Украине самый большой пакет военной помощи, куда войдет 300 боевых бронированных машин LMV и три минных тральщика. Министр обороны страны Людвин Дедондер отметил, что в рамках этой поддержки Украина также получит и артиллерийские боеприпасы.

Также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Украине ситуация на фронте является сложной, поэтому западные партнеры передают украинским защитникам 99% всей военной помощи.

"РФ преследует имперские амбиции, и ситуация на поле боя в Украине сложная. Поэтому жизненно важно, чтобы мы усилили поддержку. Союзники по НАТО обеспечивают 99% военной помощи, и наши партнеры также играют важную роль", - сказал Столтенберг.

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