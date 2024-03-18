М10 Booker стал для сухопутных войск США первым танком, который приняли на вооружение со времен M1 Abrams.

Финансовый запрос Пентагона на 2025 финансовый год раскрыл цену первых серийных легких танков М10 для американской армии. Об этом сообщает Defense Express.

В 2025 году США планируют получить 33 Booker, на что оборонное ведомство потратит 460,6 млн долл, или по 13,95 млн долл за одну боевую машину.

Этот показатель отличается от ценника за первые предсерийные 33 танка, которые сейчас проходят испытания. Они обошлись в 496,8 млн долл, или 15 млн долл за единицу.

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В общем, до 2035 года Соединенные Штаты рассчитывают изготовить 504 танка М10. В случае, если эти планы будут реализованы, можно ожидать еще большего снижения цены на новый легкий танк.

М10 Booker - справка

M10 разработала американская компания General Dynamics Land Systems. Машина предназначена для огневой поддержки аэромобильных и легких пехотных подразделений. Ее часто называют "легким танком", поскольку машина выполняет задачи танка. Впрочем, чиновники используют термины "штурмовая пушка", или "машина огневой поддержки пехоты".

Экипаж М10 составляет 4 человека: командир, механик-водитель, наводчик и заряжающий. Танк вооружили 105-мм пушкой M35, кроме того он получил 7,62-мм спаренный пулемет и командирский пулемет .50 калибра. Боевая масса Booker составляет 38 т. Для сравнения, Abrams весит более 65 т в современной модификации M1A2SEP v.3.

Американские танки в Украине

Ранее журналисты Forbes рассказали, как россияне уничтожают танки M1 Abrams, которые Соединенные Штаты передали Украине. Главными "убийцами" M1 назвали противотанковые управляемые ракеты, что считают убедительным аргументом в пользу оснащения M1 системой предупреждения о ракетном нападении.

Напомним, Украина начала получать танки Abrams осенью прошлого года: всего американцы передали 31 такой танк. По мнению Forbes, из этого количества было потеряно лишь несколько основных боевых танков. Как минимум, еще одна машина была повреждена.

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