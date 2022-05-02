Уничтожено 6 танков, 5 артиллерийских систем, 22 единицы боевой бронированной техники и 8 автомобилей врага.

В течение текущих суток, 2 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отразили 12 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли потери российским оккупантам.

В частности украинские защитники уничтожили 6 танков, 5 артиллерийских систем, 22 единицы боевой бронированной техники и 8 автомобилей врага.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 5 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

"Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора", - отмечают в сообщении.

Напомним, украинские бойцы рассказали о новых потерях оккупантов на Донбассе.

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