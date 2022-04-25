Уничтожено 4 танка, 5 артиллерийских систем, 13 единиц бронированной, 15 единиц автомобильной техники, два топливозаправщика и одну зенитна установка.

На Донбассе за сутки военнослужащие Вооруженных сил Украины отбили 6 атак российских оккупантов, сбили 2 самолета и 3 беспилотника.

Об этом сообщает Операция объединенных сил в социальной сети Facebook.

"В течение текущих суток, 25 апреля, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отразили 6 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли потери российским оккупантам", - говорится в сообщении.

В частности, украинские защитники уничтожили 4 танка, 5 артиллерийских систем, 13 единиц бронированной, 15 единиц автомобильной техники, два топливозаправщика и одну зенитную установку.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 2 самолета и 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

"Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что под Харьковом дрон засек позиции оккупантов их всех удалось уничтожить.