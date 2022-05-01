Сейчас в Запорожье ситуация стабильная, продолжается укрепление оборонительных рубежей.

Председатель Запорожской областной военно-гражданской администрации Александр Старух рассказал о ситуации в регионе на вечер 1 мая. Да, противник до сих пор пытается реализовать стратегию окружения сил ООС.

По словам Старуха, в Запорожье ситуация стабильная, продолжается укрепление оборонительных рубежей. Наиболее активные и ожесточенные боевые действия в общинах проходят к востоку от Гуляйполя, противник пытается реализовать стратегию окружения сил ООС, однако успеха не имеет.

Периодичность осознанной деятельности оккупанта по усложнению коммуникации жителей с Украиной стабильна - из-за этого пропадает электроэнергия, исчезает связь.

"Сегодня российские военные били по гражданской инфраструктуре Орехова - оккупанты попали в многоэтажные дома. В результате вражеского обстрела с травмами различной тяжести в больницу были доставлены четыре человека, еще двое мужчин от полученных осколочных ранений погибли", - говорится в сообщении Запорожской ОВА.

Также сообщается, что в Родах в помещении местной больницы оккупанты обустроили склад боеприпасов. При этом россияне запрещают персоналу оказывать медицинские услуги местным жителям.

Напомним, на Запорожье россияне используют гражданских как живой щит.

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