Председатель Запорожской областной военно-гражданской администрации Александр Старух рассказал о ситуации в регионе на вечер 1 мая. Да, противник до сих пор пытается реализовать стратегию окружения сил ООС.
По словам Старуха, в Запорожье ситуация стабильная, продолжается укрепление оборонительных рубежей. Наиболее активные и ожесточенные боевые действия в общинах проходят к востоку от Гуляйполя, противник пытается реализовать стратегию окружения сил ООС, однако успеха не имеет.
Периодичность осознанной деятельности оккупанта по усложнению коммуникации жителей с Украиной стабильна - из-за этого пропадает электроэнергия, исчезает связь.
"Сегодня российские военные били по гражданской инфраструктуре Орехова - оккупанты попали в многоэтажные дома. В результате вражеского обстрела с травмами различной тяжести в больницу были доставлены четыре человека, еще двое мужчин от полученных осколочных ранений погибли", - говорится в сообщении Запорожской ОВА.
Также сообщается, что в Родах в помещении местной больницы оккупанты обустроили склад боеприпасов. При этом россияне запрещают персоналу оказывать медицинские услуги местным жителям.
Напомним, на Запорожье россияне используют гражданских как живой щит.