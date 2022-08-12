Поступает и неподтверждённая информация, что в результате взрывов в Зябровке есть пострадавшие.

В Беларуси на аэродроме в Зябровке возможно был уничтожен танк Т-72, РПН 92Н6Е и боеприпасы.

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" получила сведения, что в результате сегодняшних вспышек/взрывов на аэродроме "Зябровка" возможно был уничтожен ряд техники, которая дислоцировалась на военном аэродроме и рядом с ним.

"Согласно пока неподтвержденным данным, ночью произошло возгорание танка Т-72 и сдетонировал боекомплект, уничтожив около 10 боеприпасов. Подтверждением этой информации является факт, что сегодня днём в районе 11:00 в направлении Зябровки было замечено движение МАЗа ВС РБ с надписью "разминирование"", - говорится в сообщении группы.

Помимо этого, онлайн-журнал Defence Blog со ссылкой на свой источник в разведке сообщил, что ночью в Зябровке взорвался российский радиолокатор подсвета и наведения (РПН) 92Н6Е.

"В свою очередь это означает, что если информация достоверна, то как минимум часть из дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф", которые находятся на аэродроме, теперь являются недееспособными, потому что РПН является частью комплекса ЗРК. Так как именно РПН обнаруживает цель и берет ее на сопровождение, то есть позволяет понять, куда вообще стрелять ракетой. Кроме того, поступает и неподтверждённая информация, что в результате взрывов в Зябровке есть пострадавшие", - говорится в сообщении.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ намекнули, кто устроил взрывы на аэродроме "Зябровка" в Беларуси.

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