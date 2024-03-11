Комплекс вел радиоэлектронную разведку, подавляя существующие системы связи Сил обороны.

Украинские защитники ударом из РСЗО HIMARS уничтожили новейший российский комплекс РЭБ "Палантин" и показали видео своей боевой работы.

Сообщается, что вражеский мобильный комплекс оперативно-тактического уровня РЭБ "Палантин" операторы разведывательных БпАК 3-го отдельного полка ССО во время ведения разведки на Запорожском направлении.

"Комплекс вел радиоэлектронную разведку, подавляя существующие системы связи Сил обороны на этом направлении. Операторы ССО сопровождали цель и предоставили информацию ракетно-артиллерийскому подразделению Сил обороны для последующего поражения. В результате огневого поражения вражеская цель уничтожена", - сообщили в ССО.

Отмечается, что РЭБ "Палантин" позволяет "ослепить" в коротковолновом и ультракоротковолновом диапазонах, и создавать помехи для сотовой и транкинговой связи.

Также при необходимости "Палантин" может объединить различные комплексы РЭБ и радиоэлектронной разведки в единую боевую сеть, что значительно повышает эффективность их применения. Комплекс завершил военные испытания и поступил на вооружение оккупантов в 2019 году.

Удар по РЭБ "Палантин" - видео

Потери России в Украине - данные ВСУ

Напомним, общие боевые потери России в Украине с начала широкомасштабного вторжения составляют около 424 980 человек личного состава. Силы обороны Украины за прошедшие сутки обезвредили еще 920 российских оккупантов.

Также Россия потеряла на поле боя не менее: танков - 6739, боевых бронированных машин - 12874, артиллерийских систем - 10499, РСЗВ - 1016, средств ПВО - 711, БПЛА оперативно-тактического уровня - 8141.

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