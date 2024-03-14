По информации российских пабликов, по полигону ударила ракета неустановленного образца.

Украинские военные ударили по полигону с российскими оккупантами на территории так называемой "ЛНР".

Как сообщает российский Telegram-канал ASTRA, в результате этой атаки погибли по меньшей мере 10 оккупантов. Отмечается, что полигон был атакован ракетой.

"3 неустановленные ракеты атаковали военный полигон в районе оккупированного села Трехизбенка Луганской области утром 13 марта. По нашим данным, в результате атаки погибли по меньшей мере 10 военнослужащих. Точное количество погибших и раненых неизвестно", - пишет канал.

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Потери РФ в Украине - последние новости

Силы обороны Украины за минувшие сутки, 13 марта, обезвредили 970 российских захватчиков.

Как сообщается в сводке Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook, общие боевые потери России в войне по состоянию на 14 марта 2024 года ориентировочно составили около 427 тысяч 840 человек.

В ISW прогнозируют, что враг может возобновить свои наступательные операции и продолжить движение в районе Авдеевки.

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