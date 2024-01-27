По ее словам, ВСУ продолжают расширять плацдарм и закрепляться на позициях.

Российские войска на левом берегу Днепра в Херсонской области наступают без прикрытия бронированной техникой.

Об этом сообщила пресс-секретарь Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, пишет 24 Канал.

"Мы наблюдаем некую тахикардию в их штурмах. Они увеличивают, уменьшают, нервно возвращаясь на свои позиции с потерями. Снова разрабатывают какие-то ужасные планы и приходят к штурму опять же пешим порядком, без прикрытия бронированной техникой, и, понеся потери, возвращаются на место", - подчеркнула пресс-секретарь.

Гуменюк отметила, что на этом направлении за сутки произошло четыре боестолкновения. Россияне пытаются активизироваться время от времени, но успеха не имеют. Зато украинские военные закрепляются на позициях и расширяют плацдармы.

Плацдарм на левом берегу Днепра

По словам экс-командира роты батальона "Айдар" Евгения Дикого, ВСУ на плацдарме Крынкам есть чем обороняться. Пока что туда не перебрасывают гусеничную технику, однако немного оружия у защитников есть.

"На самом деле мы там не только пешком ходим, как это было пару месяцев назад, - колесная уже ездит", - сказал Дикий. Он отметил, что там со стороны армии Украины наблюдается "осторожное" стягивание оружия.

Зато глава Defense Express Сергей Згурец раскрыл преимущество, за счет которой ВСУ удерживают важный плацдарм Херсонской области Крынки.

По его словам, оккупанты пытаются оттуда всеми силами вытеснить украинских морских пехотинцев и постоянно стягивают в поселок свою технику. Однако армия Украины артиллерией и дронами все это уничтожает.

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