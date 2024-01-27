О новых наемниках вдруг начали говорить российские источники.

На участке фронта в Крынках, вероятно, воюет частная военная компания, которую создал мэр Москвы Сергей Собянин. Этих оккупантов могли бросить для отражения плацдарма на левом берегу Днепра.

Как сообщает Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на российского военного обозревателя, российский 28-й полк 70-й дивизии, который сейчас действует под крынками называется "собянинский" и состоит из добровольцев из Москвы

2 декабря 2023 года российский инсайдерский источник заявил, что мэр Москвы Сергей Собянин взялся создать собственную ЧВК вскоре после мятежа группы Вагнера в июне 2023-го. Эту информацию невозможно проверить надлежащим образом. По предположениям российского милблогера, гипотетическая ЧВК Собянина может быть связана с 28-м полком.

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Аналитики отмечают, что на Левобережье Херсонской области продолжаются позиционные бои, но подтвержденных изменений фронта на этом участке нет.

Российский источник утверждал, что войска РФ оттеснили украинские силы с ряда позиций в Крынках, но ISW не нашло визуального подтверждения этого заявления.

Крынки: что происходит на левом берегу Днепра

По словам экс-командира роты батальона "Айдар" Евгения Дикого, ВСУ на плацдарме Крынкам есть чем обороняться. Пока что туда не перебрасывают гусеничную технику, однако немного оружия у защитников есть.

"На самом деле мы там не только пешком ходим, как это было пару месяцев назад, - колесная уже ездит", - сказал Дикий. Он отметил, что там со стороны армии Украины наблюдается "осторожное" стягивание оружия.

Зато глава Defense Express Сергей Згурец раскрыл преимущество, за счет которой ВСУ удерживают важный плацдарм Херсонской области Крынки.

По его словам, оккупанты пытаются оттуда всеми силами вытеснить украинских морских пехотинцев и постоянно стягивают в поселок свою технику. Однако армия Украины артиллерией и дронами все это уничтожает.

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