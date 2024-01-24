Как ВСУ удается удерживать плацдарм Крынки, несмотря на то, что Россия постоянно стягивает туда новые силы. Директор Defense Express объяснил феномен.

Глава Defense Express Сергей Згурец раскрыл преимущество, за счет которого ВСУ удерживают важный плацдарм Херсонской области Крынки.

По его словам, оккупанты пытаются оттуда всеми силами вытеснить украинских морских пехотинцев и постоянно стягивают к поселку свою технику. Однако армия Украины артиллерией и дронами все это уничтожает.

"Именно на примере Крынок можно ярко наблюдать за технологическими возможностями ВСУ. Когда артиллерия с правого берега Днепра и дроны обеспечивают уничтожение всей той техники, которую враг пытается подтянуть и повлиять на наши подразделения", - рассказал Згурец Эспрессо.

По его словам, под Крынками сейчас тяжелые условия. Авиацией враг почти полностью уничтожил село, поэтому нашим войскам там труднее закрепиться. Однако потери России возле Крынок "просто колоссальные", акцентировал Згурец.

Сейчас войска Украины держат эту часть фронта и не последнюю роль в обеспечении армии играют именно дроны, указывает он.

Есть положительные изменения возле Крынков - военный

По словам экс-командира роты батальона "Айдар" Евгения Дикого, ВСУ на плацдарме Крынки есть чем обороняться. Пока что туда не перебрасывают гусеничную технику, однако немного оружия у защитников есть, заявил военный в комментарии украинским СМИ 21 января.

"На самом деле мы там не только пешком ходим, как это было пару месяцев назад, - колесная уже ездит", - сказал Дикий. Он отметил, что там со стороны армии Украины наблюдается "осторожное" стягивание оружия.

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