Взрывы в Таганроге продолжались около 30-40 минут.

В российском Таганроге беспилотники, по предварительным данным попытались атаковать территорию авиационного предприятия, входящего в состав научно-технического комплекса имени Бериева, передает Baza.

Жители Таганрога сообщали о многочисленных громких звуках взрывов в городе. Горожане предполагают, что речь идет о попытке массированной атаки беспилотников и работе систем ПВО.

Взрывы в Таганроге продолжались около 30-40 минут. Местные жители насчитали более 20 взрывов в небе. Также был слышен звук мотора, уточняет SHOT. В городе активно работали системы противовоздушной обороны, пытавшиеся отразить массированную атаку БПЛА.

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"Силы ПВО в Таганроге отразили массовую атаку дронов, последствия на земле уточняются", - сообщил губернатор Ростовской области Голубев.

Также Жители Курска рассказали SHOT, что слышали четыре взрыва в небе над городом. Власти попросили жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами или зайти в ближайшее здание.

"В небе над Курском силами ПВО сбит украинский БПЛА. Последствия на земле уточняются", - сообщил курский губернатор Старовойт.

Атаки беспилотников на Курскую область - детали

Утром 6 марта дроны атаковали несколько объектов в России. После массированной атаки российские паблики сообщили, что еще один дрон повторно атаковал Михайловский горно-обогатительный комбинат в Курской области. Позже источник в Главном управлении разведки подтвердил, что украинский беспилотник второй раз за утро ударил по горно-обогатительному комбинату в Курской области России, а атака на комбинат в Курской области - это спецоперация воинов-разведчиков.

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