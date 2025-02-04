Военный отметил, что боевую задачу войскам озвучили практически за считанные часы до начала пересечения границы.

Украинский командир Алексей Вовкотруб, который на момент вторжения ВСУ в Курскую область РФ возглавлял 1 взвод 1-й десантно-штурмовой роты 33-го отдельного десантно-штурмового полка, рассказал, что его подразделение до последнего не знало, куда именно отправляется, пишет Business Insider.

По словам военного, украинские силы, которые совершили неожиданный переход границы в августе прошлого года, получили подробную информацию о своей миссии только за день до ее выполнения.

Вовкотруб вошел со своим подразделением в Курскую область России 6 августа. Этот смелый маневр, ставший неожиданностью для международных партнеров Украины и шокировавший Москву, был самой большой атакой на территорию России со времен Второй мировой войны.

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По словам Вовкотруба, операция держалась в строгой тайне. Украинские войска дислоцировались в Сумской области, граничащей с Россией, однако истинную цель этого наращивания сил им не разглашали. До этого момента война шла преимущественно на территории Украины, за исключением отдельных рейдов через границу.

"Детали задачи нам раскрыли только за день до отправки", - отметил Вовкотруб, который сейчас исполняет обязанности командира 1-й десантно-штурмовой роты 33-го отдельного десантно-штурмового полка. "Конечно, ребята немного волновались, но в целом настроение было на высоте", - добавил он. "Мы стремились ударить по врагу на его собственной территории".

Его задачей было захватить и удержать опорный пункт взвода, пока основные силы не обеспечат позицию. Украинские военные продвигались в Россию бронетанковым соединением, которое включало боевые машины пехоты "Мардер" немецкого производства и советские танки Т-72.

"Ехать на броне было хорошо", - поделился Вовкотруб. "Не буду этого скрывать, особенно после всего, что они сделали на нашей земле". На тот момент Украина уже более двух с половиной лет противостояла российскому вторжению.

По словам украинских военных, прорыв границы прошел относительно легко - значительного сопротивления они не встретили вплоть до подхода к Судже.

На следующее утро после вторжения его взвод впервые вступил в бой во время штурма опорного пункта. Украинские военные столкнулись с российскими силами в ходе зачистки двух сел в Суджанском районе и боев за вражеские укрепления в лесополосах.

"В конце концов, задача была успешно выполнена без потерь с нашей стороны", - сказал Вовкотруб. Подразделение оставалось в Курской области до конца августа, а затем было переброшено для выполнения новых задач.

Украинские силы быстро взяли под контроль десятки населенных пунктов в первые недели операции. Целью было ослабление давления на других участках фронта и создание дополнительного рычага влияния для Киева в возможных переговорах о мире.

Впоследствии российские контрнаступления позволили Москве вернуть примерно половину захваченных территорий, однако Украина сохраняет плацдарм в этом регионе. Полное вытеснение украинских сил оказалось сложной задачей для российской армии.

Для усиления своих позиций Россия перебросила на это направление тысячи военных из Северной Кореи, но они понесли значительные потери. Последние данные указывают, что северокорейские солдаты не появлялись на передовой уже несколько недель, что может свидетельствовать об их отходе.

Бои в этом районе продолжаются. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский недавно подчеркнул, что операция в Курской области остается одним из ключевых приоритетов Киева.

Ситуация на Курщине - последние новости

Как писал УНИАН, в Курской области (РФ) 47 отдельная механизированная бригада "Магура" вместе с подразделением 82 бригады отбили новый массированный штурм россиян - враг потерял целую роту солдат и технику на миллионы долларов. Россияне пытались вытеснить войска Сил обороны, однако все украинские подразделения бригады вошли во взаимодействие.

Также главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о Курской операции. По его словам, в таких боях нельзя недооценивать врага и учиться делать выводы из собственных ошибок.

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