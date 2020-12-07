Тишина на линии фронта сохраняется и сегодня.

В воскресенье и понедельник штаб Операции объединенных сил не зафиксировал вражеских обстрелов на Донбассе.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра штаба.

"За прошедшие сутки, 6 декабря, на участках ответственности украинских подразделений наблюдалась тишина. С начала текущих суток, 7 декабря, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина", - говорится в сообщении.

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В командовании добавили, что подразделения, привлеченные к проведению ООС, продолжают соблюдать условия перемирия и готовы реагировать на любые изменения ситуации.

Война на Донбассе: что было раньше

6 декабря Донецкую область посетил президент. Там Владимир Зеленский встретился с военными и вручил им награды.

В этот же день в сторону оккупированной Горловки запустили большой флаг Украины.

По словам Зеленского, за 130 дней перемирия на Донбассе боевые потери уменьшились десять раз.

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Автор: Юрий Годован