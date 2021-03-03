Потерь в рядах украинской армии нет.

За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано одно нарушение перемирия со стороны боевиков.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра штаба ООС.

В частности, вчера вблизи поселка Желтое (район города Счастье на Луганщине) был зафиксирован пролет вражеского беспилотника, который пересек линию разграничения. Он был вовремя подавлен.

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"С начала текущих суток вооруженные формирования РФ один раз нарушили договоренности достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске. Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, оккупанты открывали прицельный огонь из автоматических станковых и противотанковых гранатометов. Потерь и раненых среди защитников нет", - говорится в сообщении.

В командовании подчеркнули, что основной целью оккупантов является провоцирование ВСУ на открытие огня в ответ.

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Автор: Юрий Годован