В районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки зафиксировано два нарушения перемирия боевиками.
Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.
Обстрелы зафиксировали на Приазовье. Там враг из временно оккупированных населенных пунктов Ужовка и Пикузы провоцировал украинских бойцов в районе Водяного, используя стрелковое оружие.
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"Вражеские выстрелы были неприцельными, поэтому наши военнослужащие оружие в ответ не применяли. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было", - говорится в сообщении.
С начала текущих суток обстрелов на Донбассе не зафиксировано.
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