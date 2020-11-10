Потерь в рядах ВСУ нет.

В районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки зафиксировано два нарушения перемирия боевиками.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

Обстрелы зафиксировали на Приазовье. Там враг из временно оккупированных населенных пунктов Ужовка и Пикузы провоцировал украинских бойцов в районе Водяного, используя стрелковое оружие.

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"Вражеские выстрелы были неприцельными, поэтому наши военнослужащие оружие в ответ не применяли. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток обстрелов на Донбассе не зафиксировано.

Война на Донбассе: важные новости

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Автор: Юрий Годован