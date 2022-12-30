Сейчас поселок контролируется украинской армией.

Украинские военные освободили поселок Новоселовское Луганской области, часть оккупантов взята в плен.

"Силами штурмовых групп подразделения, при поддержке артиллерии и тяжелой техники спецподразделения KRAKEN и сил 92-й ОМБр, осуществлен огневой налет на оккупированный в то время поселок Новоселовское Луганской области", - сказано в сообщении Луганской областной военной администрации.

При этом отмечается, что в ходе штурма враг был выбит из населенного пункта. Противник понес потери в технике и личном составе, часть оккупантов была взята в плен. Сейчас поселок контролируется украинской армией.

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Ситуация на Луганщине: детали

Украинские воины ведут наступление на линии Кременная-Сватово Луганской области. Аналитики ISW констатировали, что украинские силы достигли больших успехов в направлении Сватово-Кременная Луганской области. В частности, удалось захватить российский опорный пункт возле Краснопоповки примерно в 5 км к северо-западу от Кременной.

В направлении временно оккупированного города Кременная Луганской области Силы обороны Украины за неделю продвинулись вперед более чем на 2 километра.

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