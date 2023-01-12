Ранее все развернутые воздушно-десантные войска РФ сосредоточивались в Херсонской области с целью удержания захваченных позиций.

Российская Федерация, которая продолжает вести войну против Украины, перебрасывает воздушно-десантные войска для усиления проблемных секторов на линии фронта оккупированного Донбасса.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки. В течение последних двух дней тяжелые боевые действия продолжались вокруг города Соледар (Донецкая область) и на подступах к Кременной (Луганская область).

Как отмечают в разведке, с начала января 2023 года Россия почти наверняка разместила 76 гвардейскую десантно-штурмовую дивизию воздушно-десантных войск (в РФ известны как ВДВ) для усиления фронта в Кременной после того, как оценила, что этот сектор оказался довольно уязвимым.

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Ранее, до ноября 2022 года, Россия задействовала почти все развернутые силы воздушно-десантных войск как долгосрочные наземные войска по удержанию позиций на линии фронта в Херсонской области.

"Теперь, выполнив их передислокации на Донбасс и южную Украину, командиры вероятно стараются больше использовать воздушно-десантные войска в соответствии с их предполагаемой доктринальной ролью элитных сил быстрого реагирования", - говорится в сообщении.

Война в Украине - ситуация на Донбассе

Как сообщал УНИАН, россияне опасаются деоккупации Кременной на Луганщине, поэтому усиливают свои позиции, перебросив туда несколько подразделений десантников и танки, однако ситуацию это не изменило.

Между тем, по словам офицера первой отдельной бригады спецназначения имени Ивана Богуна Тараса Березовца, вся элита российской армии, пытавшаяся захватить Бахмут, перекочевала под Соледар. По его словам, штурм Соледара продолжается уже более 10 дней. Штурмовые действия оккупанты начали 27 декабря.

Очевидцы сообщают, что россияне устроили настоящий конвейер смерти и бросают своих солдат на ликвидацию в больших количествах, стремясь во что бы то ни стало захватить город. Так, в Командовании Сил специальных операций ВСУ сообщили, что недавно более 100 российских оккупантов, пришедшие с войной, отправились в ад.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский отметил, что бои продолжаются, Донецкое направление держится. Он также опроверг слухи о захвате Соледара, которые сейчас распространяют государство-террорист и его пропагандисты.

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