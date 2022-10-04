Однако до освобождения Северодонецка и Лисичанска еще очень долго.

Вооруженные силы Украины могут одержать победу в Сватово Луганской области.

Такое мнение высказал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

"Сватово имеет все шансы влететь по-крупному, потому что там как раз сборная солянка (из воинских соединений оккупантов - УНИАН). Поэтому вполне может быть, что там мы победим. Предлагаю не порождать ложные надежды и завышенные ожидания, а просто смотреть, как оно будет", - сказал он.

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В то же время советник ОП подчеркнул, что до оккупированных Северодонецка и Лисичанска "еще очень долго".

"Существует вариант, по которому, например, посыпалась российская оборона с перепугу под Севердонецком и Лисичанском - они просто убежали и мы заняли пустые места. Но там не самые последние парни дерутся южнее Лисичанска", - добавил он.

По его словам, речь идет о 4-й бригаде "ЛНР".

Ситуация в Сватово

Как известно, 8 марта 2022 года российские захватчики оккупировали Сватово и установили в городе и районе подконтрольную администрацию.

В сентябре Генштаб сообщал, что в результате успешного контрнаступления ВСУ Харьковском направлении оккупанты лихорадочно бросали позиции.

По их данным, россияне покинули Сватово на 4 "Камазах", 20 "Тиграх" и легковых автомобилях местных жителей.

В конце сентября стало известно, что в районе Сватово украинские военнослужащие ранили российского генерал-майора Цокова.

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