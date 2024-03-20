В частности, удалось уничтожить станцию РЭБ и склады с боеприпасами российских захватчиков.

Украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Как говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

В то же время подразделения ракетных войск нанесли поражение по 2 складам боеприпасов, 1 наземному пункту управления БПЛА и 1 станции РЭБ противника.

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Война в Украине - новости с фронта

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки на фронте произошло 80 боевых столкновений. Противник сосредоточился на нескольких ключевых направлениях.

В частности, горячо было на Лиманском направлении. Там Силы обороны отбили 14 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Терны и Спирное Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

Зато на Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное, Урожайное, где враг, при поддержке авиации, 29 раз пытался прорвать оборону наших войск.

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