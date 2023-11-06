В то же время враг продолжил террор гражданского населения.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки, 5 ноября, нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских оккупантов.

Как сообщается в утренней сводке Генштаба, наша ПВО уничтожила 4 разведывательных БПЛА врага. Бойцы ракетных войск попали по 3 артсредствам, 5 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

В то же время враг продолжил свой террор. Захватчики нанесли за прошедшие сутки 6 ракетных и 70 авиационных ударов, совершили 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Видео дня

"Также, Российская Федерация в очередной раз атаковала Украину, применив 2 управляемые авиационные ракеты Х-59, баллистическую ракету "Искандер-М", противокорабельную ракету "Оникс", 2 управляемые ракеты Х-31 и 22 ударные БпЛА типа "Shahed-136/131". Удары были нанесены по припортовой инфраструктуре Одесской области и объектам гражданской инфраструктуры города Херсон. Противовоздушной обороной уничтожены две ракеты Х-59 и 15 ударных БпЛА", - рассказали в ведомстве.

В результате атак есть раненые гражданские. Также пострадали многоэтажный дом, портовая инфраструктура, автомобильный транспорт и другая гражданская инфраструктура.

Под артиллерийским огнем оказались более 90 населенных пунктов Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Война в Украине - последние новости

Как ранее сообщал УНИАН, украинские военные заявили об усилении артиллерийских обстрелов со стороны оккупантов.

В то же время по данным ISW, ВСУ продвинулись на юго-западном углу фермы по производству солнечных панелей вблизи Подстепового Херсонской области.

Президент Владимир Зеленский не считает, что война Украины против РФ зашла в тупик.

Вас также могут заинтересовать новости: