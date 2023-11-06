При этом интенсивность обстрелов остается ниже максимальной интенсивности, имевшей место год назад.

Украинские военные, которые выполняют боевые задачи в Донецкой области Украины заявили, что в последние недели российская артиллерия значительно активизировалась.

Украинские артиллеристы рассказали агентству Reuters, что обстрелы усилились в прошлом месяце. При этом интенсивность обстрелов остается ниже максимальной интенсивности, имевшей место год назад.

Другие украинские военные, находящиеся на разных участках фронта, сообщили Reuters, что долгосрочной тенденцией является значительное снижение количества обстрелов со стороны российской артиллерии по сравнению с периодом годичной давности.

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Разведывательная служба Южной Кореи заявила в среду, что Северная Корея с августа поставила в Россию более миллиона снарядов.

"Если это правда, то они должны были получить довольно большое количество снарядов из (Северной) Кореи. Мы это, безусловно, видим", – сказал один из защитников.

Несмотря на увеличение количества снарядов, украинские военные на передовой сообщают, что линия фронта остается практически без изменений.

Война в Украине - последние новости

На Бахмутском направлении российские войска меняют свою тактику ведения боевых действий. Смена тактики врага заключается в смене личного состава, которым он штурмует.

Российские оккупанты изменили штурмовую тактику на линии фронта. Теперь они работают малыми группами параллельно с очень плотным артиллерийским обстрелом. Вероятно, человеческий ресурс исчерпан, что и заставило искать новые подходы.

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