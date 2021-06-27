Неподалеку Гнутово враг дважды обстреливал украинских защитников из минометов 120-го и 82-го калибров.

За минувшие сутки, 26 июня, российские боевики на Донбассе 15 раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военный погиб.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС. Вблизи населенного пункта Пески противник трижды вел огонь из минометов 120-го и 82-го калибров и станковых противотанковых гранатометов. В результате обстрела один украинский военный получил осколочное ранение несовместимое с жизнью.

Неподалеку Гнутово враг дважды обстреливал украинских защитников из минометов 120-го и 82-го калибров. В районе населенного пункта Талаковка противник открывал огонь из минометов 120-го калибра.

Возле Красногоровки боевики трижды обстреливали позиции ОС из артиллерии калибра 122 мм, минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Новомихайловки вооруженные формирования РФ вели огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов, а возле Старогнатовки – из стрелкового оружия. Вблизи Новгородского враг обстреливал украинских защитников из вооружения БМП-1.

Неподалеку Золотого-4 российские наемники осуществили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2. Возле Широкино российские оккупанты обстреливали военных ВСУ из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Красногоровки был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был вовремя подавлен средствами РЭБ.

На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь.

По состоянию на 7 часов утра, 27 июня зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Вблизи поселка Шумы враг открыл огонь из минометов 120-го и 82-го калибров.

Боевых потерь среди военных ОС нет.

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Автор: Дмитрий Захаров