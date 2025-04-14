Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Соединенные Штаты Америки должны ввести дополнительные санкции против России, если она не согласится на мир.

В заметке в X Грэм обвинил Москву в варварском нападении на христианских верующих в Украине. Он назвал атаку на Сумы ответом кремлевского правителя Путина на усилия, направленные на достижение прекращения огня и мира. "Путин и мир, очевидно, не вписываются в одно предложение", - написал он.

Также сенатор сообщил, что его новый законопроект о введении против России санкций и дополнительных пошлин сейчас имеет 55 соавторов в Сенате:

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"Если в ближайшее время не произойдет кардинальных изменений, для меня очевидно, что единственная надежда положить конец этой войне - это продолжать калечить российскую экономику и наказывать тех, кто поддерживает Путина".

Президент Финляндии Александр Стубб также призвал еще больше усилить санкции против России, чтобы заставить ее серьезно взяться за переговоры. По его словам, безусловное прекращение огня должно начаться немедленно.

"Россия продолжает свою варварскую агрессивную войну. Сегодня, снова убивая невинных гражданских в Сумах. Россия демонстрирует, что она не уважает ни международное, ни гуманитарное право. Мы должны прекратить эту войну", - написал он в X.

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