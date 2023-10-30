Из-за атаки ранены четыре человека и повреждена техника завода.

Утреннюю атаку по судоремонтному заводу в Одесской области российские террористические войска осуществили ракетами "Искандер-М". Об этом в эфире информационного телемарафона сообщила глава объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Вероятнее всего это были ракеты типа "Искандер". Мы говорим о том, что враг применял баллистику... Вероятнее всего три ракеты "Искандер-М" попали по территории судоремонтного завода и рядом", - отметила она.

Гуменюк напомнила, что удар нанес разрушения административному зданию на территории предприятия, также повреждена специализированная техника завода.

"Мы, опять же, говорим о том, что врагу не дает покоя активность приморского региона. Ведь продолжается в Одесской области функционирование гуманитарного коридора. Враг, пытаясь давить на этот процесс, наносит непонятные сбросы в воды в акватории Черного моря на пути вероятного следования судов и пытается разрушать припортовую инфраструктуру", - отметила она.

Позже в пресс-центре Сил обороны юга Украины опубликовали фото и видео последствий российской атаки, подтвердив, что враг задействовал баллистическое вооружение - ОТРК "Искандер".

Война в Украине - обстрел Одесской области

Как сообщал УНИАН, утром 30 октября российские террористические войска ударили ракетами по Одесской области. Враг попал в судоремонтный завод в Одесском районе, в результате чего было повреждено административное здание и технику предприятия.

Кроме того, во время вражеской атаки четверо сотрудников завода получили ранения различной степени тяжести, двоих из них госпитализировали.

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