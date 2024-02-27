Такой "шантаж своей защитой" со стороны США поможет соперникам, особенно Пекину, выдвинуть аргумент о ненадежности Америки и перетянуть на свою сторону гораздо больше стран.

Вторжение России в Украину стало войной за власть США - и различные проявления американской силы. Как пишет The Time, есть много способов показать силу. Можно показать положительную силу, путем защиты других. Или можно сделать это негативным образом - доказать свою незаменимость, отозвав свою защиту.

"В Европе после Второй мировой войны Америка часто была известна именно первой силой. Сейчас она стремительно движется ко второй. Постоянные угрозы Республиканской партии прекратить финансирование Украины и оставить ее на съедение России - это также способ показать, насколько сильна Америка: когда Америка забирает свою силу, умирают нации".

Многие американцы считают, что для Америки критически важно быть самой сильной страной в мире, и для многих это негативное использование силы - это все, что осталось. В то же время, отмечает издание, это будет триумфом для Владимира Путина, одержимого желанием взять реванш за проигрыш в холодной войне и уничтожить США как ведущую мировую силу. Это также поможет соперникам Америки, особенно Пекину, выдвинуть аргумент о ненадежности Америки и втянуть в свою орбиту гораздо больше стран. Это будет означать меньше заказов на военную технику из США, меньше доверия к американскому доллару, меньше друзей и меньше рынков сбыта.

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"Самые успешные десятилетия Америки, ее глобальное экономическое превосходство были неразрывно связаны с ее силой как защитника глобальной стабильности. Но иногда желание почувствовать себя сильным сейчас, разрушить все, может захватить нацию", - говорится в станни.

Такими темпами Россия, вероятно, может прорвать оборону Украины и впоследствии сможет высвободить оружие и людей, чтобы угрожать странам НАТО, заставив США тратить гораздо больше средств на укрепление и поддержку европейской обороны.

В то же время, если США не помогут защитить Европу, у союзников будет соблазн искать новые меры самозащиты - некоторые из них перейдут на орбиту Китая, другие могут искать ядерное оружие, прогнозирует издание.

"Кроме того, в холодной войне 21-го века мы больше не можем позволить себе риск продажи оружия и технологий, жизненно важных для нашей безопасности, нашим противникам. Нам нужно будет "френдшерить" наши цепочки поставок: прекратить включать враждебные или недружественные государства в наши оборонные цепочки поставок. Украина должна быть одной из стран, находящихся на грани конфликта, где развиваются и совершенствуются технологии, и где сосредотачиваются инвестиции в безопасность", - говорится в статье.

США все еще не приняли помощь Украине

13 февраля Сенат США окончательно поддержал долгожданный законопроект с помощью для Украины на 60 миллиардов долларов. Теперь его должна одобрить Палата представителей. Однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон не поставил соответствующий законопроект на голосование и объявил перерыв в работе до конца февраля.

Как отмечал экс-глава ЦРУ в России, такая позиция США укладывается в стратегию Владимира Путина, который предсказал, что затягивание войны в Украине может привести к снижению поддержки Запада - и такая позиция российского диктатора уже приносит свои плоды.

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