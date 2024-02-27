По словам Холла, Путин предсказал, что США прекратят поддерживать Украину.

Прогнозы президента России Владимира Путина о том, что у США сдадут нервы и они перестанут поддерживать Украину, подтверждаются. Как сообщает Business Insider, такое мнение высказал бывший руководитель отдела ЦРУ по работе с Россией Стив Холл.

"Это были очень хорошие несколько недель для Владимира Путина. Я думаю, что мы можем видеть это по его поведению и по тому, что он сделал и сказал", - отметил Холл

По его словам, Путин начинает говорить скептикам из своего ближайшего окружения, что он прав в своей стратегии в отношении Украины.

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"Сначала он, по сути, говорил: "Послушайте, в долгосрочной перспективе, если мы будем держаться там, Запад и, в частности, США потеряют фокус. У них сдадут нервы. Они перестанут поддерживать Украину так или иначе, просто наберитесь терпения", - сказал Холл.

"Что ж, теперь, два года спустя, он может сказать: "Послушайте, терпение начинает приносить плоды", - добавил он, отметив, что Запад теперь должен показать Путину, что он неправ.

Помощь для Украины

В США из-за разногласий между республиканцами и демократами уже несколько месяцев не могут одобрить дополнительную помощь Украине. Сегодня, 27 февраля, американский президент Джо Байден должен провести встречу с лидерами Конгресса и спикером Палаты представителей Майком Джонсоном. Запланировано обсуждение важности принятия двухпартийного документа о нацбезопасности.

В Пентагоне уже заявили, что деньги на продолжение обучения украинских военных придется взять из собственных программ.

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