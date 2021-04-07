Россия продолжает стягивать военную технику к границе: появились новые видео

Военную технику РФ заметили, в частности, в Воронежской области и Краснодарском крае.

Кремль продолжает стягивать российскую технику к границе с Украиной. Читайте такжеСтали известны имена бойцов, погибших на Донбассе 6 апреля (фото) Эшелоны бронетранспортеров и грузовиков удалось снять на камеру блогеру под псевдо @GirkinGirkin в Twitter. Военную технику РФ заметили, в частности, в Воронежской области и Краснодарском крае. Россияне двигались по автомобильным трассам и железнодорожным дорогам в сторону Украины. Видео датированы 6 апреля 2021 годом. Краснодарский край, 6.04.2021



хэштег крым pic.twitter.com/WGaX8uBLWM — IgorGirkin (@GirkinGirkin) April 7, 2021 Воронежская обл, 6.04.2021



блестя тактическими знаками pic.twitter.com/5koE4roSON — IgorGirkin (@GirkinGirkin) April 7, 2021 152-й регион, 06.04.2021



кто больше? pic.twitter.com/C5TCAh10wb — IgorGirkin (@GirkinGirkin) April 7, 2021 Стягивание войск России к границе Украины 30 марта Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что Россия сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности Украины.

В Пентагоне заявляли, что им известно о передвижении российских войск на границе с Украиной, этот вопрос США обсуждают с союзниками по НАТО.

1 апреля Кремль прокомментировал сосредоточение военных сил Российской Федерации у границ Украины, заявив, что это не должно никого беспокоить.

Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ пытается давить на Украину путем усиления войск на границе. При этом он заверил, что Украина готова к любым провокациям и продолжает отстаивать на переговорах позицию внедрение более эффективного режима прекращения огня на Донбассе.

По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, Россия может попытаться продвинуть свои войска вглубь территории Украины, а также готовится провоцировать Украину на военный ответ.

По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра обороны США Ллойда Остина и министра обороны Украины Андрея Тарана. Остин осудил последние агрессивные и провокационные действия РФ на востоке Украины и передал заверения в готовности поддерживать Украину в условиях продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму.

Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины. В Кремле в случае развертывания американских войск на территории Украины пообещали "дополнительные меры".

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский 2 апреля провели прямой телефонный разговор - впервые после победы первого из них на выборах. Байден, в частности, заверил Зеленского, что Украина не останется наедине с агрессией России. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Яна Ставская

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter