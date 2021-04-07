Кремль продолжает стягивать российскую технику к границе с Украиной.
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Эшелоны бронетранспортеров и грузовиков удалось снять на камеру блогеру под псевдо @GirkinGirkin в Twitter.
Военную технику РФ заметили, в частности, в Воронежской области и Краснодарском крае.
Россияне двигались по автомобильным трассам и железнодорожным дорогам в сторону Украины. Видео датированы 6 апреля 2021 годом.
Краснодарский край, 6.04.2021— IgorGirkin (@GirkinGirkin) April 7, 2021
хэштег крым pic.twitter.com/WGaX8uBLWM
Воронежская обл, 6.04.2021— IgorGirkin (@GirkinGirkin) April 7, 2021
блестя тактическими знаками pic.twitter.com/5koE4roSON
152-й регион, 06.04.2021— IgorGirkin (@GirkinGirkin) April 7, 2021
кто больше? pic.twitter.com/C5TCAh10wb
Стягивание войск России к границе Украины
- 30 марта Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что Россия сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности Украины.
- В Пентагоне заявляли, что им известно о передвижении российских войск на границе с Украиной, этот вопрос США обсуждают с союзниками по НАТО.
- 1 апреля Кремль прокомментировал сосредоточение военных сил Российской Федерации у границ Украины, заявив, что это не должно никого беспокоить.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ пытается давить на Украину путем усиления войск на границе. При этом он заверил, что Украина готова к любым провокациям и продолжает отстаивать на переговорах позицию внедрение более эффективного режима прекращения огня на Донбассе.
- По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, Россия может попытаться продвинуть свои войска вглубь территории Украины, а также готовится провоцировать Украину на военный ответ.
- По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра обороны США Ллойда Остина и министра обороны Украины Андрея Тарана. Остин осудил последние агрессивные и провокационные действия РФ на востоке Украины и передал заверения в готовности поддерживать Украину в условиях продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму.
- Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины. В Кремле в случае развертывания американских войск на территории Украины пообещали "дополнительные меры".
- Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский 2 апреля провели прямой телефонный разговор - впервые после победы первого из них на выборах. Байден, в частности, заверил Зеленского, что Украина не останется наедине с агрессией России.
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