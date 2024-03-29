Сейчас ситуация на востоке стабилизирована, но нужна помощь от партнеров.

Россия в конце мая или в июне может начать контрнаступательные действия. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS.

Он отметил, что об этом идут разговоры с партнерами Украины.

"Мы всей информацией делимся с нашими партнерами и говорим, что Россия будет готовить контрнаступательные действия. И это может быть конец мая, может быть июнь месяц", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, к этому нужно не только готовиться, не только стабилизировать фронт, но и необходима помощь Украине от партнеров. Он добавил, что партнеры иногда очень радуются, что ситуацию на востоке Украины стабилизировали и "держат за нас кулаки и говорят, что у нас есть силы".

"Мы говорим: "Нет. Нам надо сейчас помощь для того, чтобы готовить соответствующие бригады, которым придется воевать за нашу землю, особенно в момент контрнаступательных действий, которые Россия хочет начать", - отмечает президент Украины.

Зеленский отметил, что по состоянию на сегодня на востоке нашего государства, где самое опасное из всех направлений ситуация стабилизирована.

"Ситуация стабилизирована, насколько это возможно, учитывая факт дефицита соответствующего оружия, амуниции, несмотря на то, что мы начинаем готовить бригады к соответствующим важным для нас действиям. Мы стабилизировали ситуацию. Она лучше чем два-три месяца назад", - подчеркнул он.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал УНИАН, бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский заявлял, что на Авдеевском направлении стабилизирована линия обороны в районах Тоненького, Орловки и Бердичев. По его словам, попытки наступательных действий россиян в районах Новомихайловки и Работино не имели успеха.

Тарнавский добавил, что на Авдеевском направлении усиливается линия обороны и организуется оборона населенных пунктов западнее Авдеевки, чтобы не допустить дальнейшего продвижения оккупантов.

Также сообщалось, что ВСУ замедлили наступление оккупантов на одном из направлений фронта. Вражеская армия достигла лишь незначительных тактических успехов на других направлениях.

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