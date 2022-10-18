Масштабные атаки украинских городов дронами-камикадзе вызвали бурную дискуссию среди украинцев по поводу того, можно или нельзя, стоит или не стоит сбивать их гражданским лицам, легально владеющим оружием.

С одной стороны, в некоторых случаях гражданские лица могут применять огнестрельное оружие, в частности для уничтожения оружия, боевой техники, транспортных или технических средств, которые находятся в пользовании лиц, причастных к вооруженной агрессии. Или для защиты гражданских лиц, военных и/или гражданских объектов от нападения.

Так, согласно части первой статьи 65 Конституции Украины защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины является обязанностью граждан Украины.

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Также в ст. 43-1 УК Украины говорится, что каждый человек имеет право на защиту Отчизны, независимости и территориальной целостности Украины независимо от возможности избежания столкновения, причинения вреда или обращения за помощью к другим лицам или органам государственной власти, Вооруженных Сил Украины.

Каждый человек имеет право на защиту Отчизны, независимости и территориальной целостности Украины

Более того, частью первой, третьей статьи 43-1 УК Украины установлено, что "не является уголовным правонарушением деяние (действие или бездействие), совершенное в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта и направленное на отпор и сдерживание вооруженной агрессии Российской Федерации или агрессии другой страны, если это причинило вред жизни или здоровью лица, которое осуществляет такую агрессию, или причинило вред правоохраняемым интересам, при отсутствии признаков пыток или применение средств ведения войны, запрещенных международным правом, другие нарушения законов и обычаев войны, предусмотренные международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины".

То есть лицо не подлежит уголовной ответственности за применение оружия, боевых припасов или взрывчатых веществ против лиц, осуществляющих вооруженную агрессию против Украины, и за повреждение или уничтожение в связи с этим имущества.

Законом Украины от 3 марта 2022 года №2114-IX "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины" также предусмотрено, что гражданские лица не несут ответственности за применение огнестрельного оружия против лиц, которые осуществляют вооруженную агрессию против Украины, если такое оружие применено на основании и в порядке, определенных этим законом.

Лицо не подлежит уголовной ответственности за применение оружия, боевых припасов или взрывчатых веществ против лиц, осуществляющих вооруженную агрессию против Украины, и за повреждение или уничтожение в связи с этим имущества

С другой стороны, в соответствии с частью четвертой ст. 43-1 УК Украины, не считается исполнением обязанности по защите Отечества, независимости и территориальной целостности Украины деяние (действие или бездействие), направленное на отпор и сдерживание вооруженной агрессии Российской Федерации или агрессии другой страны, которое:

* явно не соответствует опасности агрессии или обстановке отпора и сдерживания;

* не было необходимым для достижения значительной общественно полезной цели в конкретной ситуации и создало угрозу для жизни других людей или угрозу экологической катастрофы либо наступления иных чрезвычайных происшествий большего масштаба.

Поэтому, если лицо, которое является владельцем оружия, принимает решение об уничтожении дрона, оно должна учесть все риски и придерживаться общих принципов применения огнестрельного оружия. А именно:

* оружие должно применяться, когда это совершенно очевидно и необходимо;

* оружие должно применяться тогда, когда право на самооборону и/или выполнить поставленные задачи в другой способ реализовать невозможно;

Если лицо, которое является владельцем оружия, принимает решение об уничтожении дрона, оно должна учесть все риски и придерживаться общих принципов применения огнестрельного оружия

* оружие должно применяться в той мере, как это необходимо для достижения цели самообороны и/или отпора, сдерживания вооруженной агрессии против Украины, если это не причинит посторонним лицам и гражданским объектам чрезмерного вреда по сравнению с ожидаемыми конкретными военными преимуществами.

Что касается рисков, необходимо быть уверенным, что в случае, если выстрел будет сделан, но пуля не попадет в цель и упадет, это не будет создавать угрозу для жизни других людей. Также надо быть более-менее уверенным, что последствия падения дрона в случае удачного попадания, составляют меньший вред, чем тот, который мог вызвать дрон-камикадзе. Если от пули или падения дрона погибнут люди, действия стрелка могут квалифицировать как убийство по неосторожности (ст. 119 УК Украины). В этом случае ответственность, в зависимости от количества погибших, составляет 3 – 8 лет лишения свободы. Вторая вероятная квалификация – неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение (ст. 128 УК Украины). Это влечет за собой общественные работы на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до двух лет, или лишение свободы на тот же срок.

Марина Семенова, к.ю.н., адвокат адвокатского бюро ЮФ "Семенова и Партнеры"