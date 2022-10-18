Если гражданин видит дрон, лучшей помощью воздушным силам ВСУ будет сообщение на номер "102".

В Министерстве внутренних дел призывают украинцев не сбивать вражеские дроны самостоятельно.

Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире информационного телемарафона.

По его словам, рядовые граждане, которые являются владельцами оружия на законных основаниях, не должны пытаться самостоятельно сбить дрон.

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"Если мы говорим об обычной ситуации, когда рядовой человек может использовать оружие, это опасно, и поэтому не нужно этого делать. Лучшая помощь нашим воздушным силам будет в том, что, если вы видите дрон, позвонить на номер "102" в полицию, зафиксировать где именно и в котором времени, вы видели дрон. Он, как вы знаете, летает с небольшой скоростью и есть возможность его перехватить в том направлении, куда он летит", - сказал Монастырский.

Также министр просит украинцев не публиковать фото и видео с мест взрывов и "прилетов" и не публиковать в социальных сетях серийные номера сбитых дронов.

"Мы должны всегда понимать, что любая информация о месте взрыва, какой конкретно дрон, с каким номером, достиг цели, является подсказкой врагу. Поэтому этого не нужно делать. Официальная информация, которая нужна для того, чтобы понять, каким образом перейти в укрытие, где есть опасность, предоставляется официальными источниками, из которых можно получать эту информацию", - подчеркнул Монастырский.

Министр отметил, что украинские воздушные силы уничтожили 90% дронов, которыми враг атаковал территорию Украины.

"Он был ожидаем, этот удар. Хочу поблагодарить наши воздушные силы, потому что почти 90% дронов, которые сегодня были запущены на территорию Украины, были уничтожены до подлета к их целям... Мы сегодня говорим об относительно небольшом количестве погибших и травмированных, по сравнению с тем, что могло быть. Я хочу напомнить, что каждый дрон – это фактически эквивалент 40 кг тротила", - подчеркнул Монастырский.

Он рассказал о последствиях вражеского удара по Киеву. "По результатам спасательных работ, которые мы проводили целый день, вытащили из-под завалов 4 погибших. И 19 человек были спасены, часть из них нуждалась в медицинской помощи и часть из них осталась в лечебных учреждениях, некоторые ушли уже собственным ходом домой", - отметил Монастырский.

Иранские дроны в Украине

Как сообщал УНИАН, летом стало известно, что Россия купила у Ирана дроны-камикадзе. Иранские власти отрицают это.

По данным украинской разведки, в целом Россия заказала у Ирана 2400 беспилотников.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что на вооружении у РФ оказалось около трехсот иранских дронов. Они хотят закупить еще несколько тысяч.

17 октября российские оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру в трех областях Украины.

Киев атаковали дронами-камикадзе, были повреждены энергетические объекты и жилой дом. В результате вражеской атаки погибли четыре человека, в том числе - беременная женщина.

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