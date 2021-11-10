Глава СБУ утверждал, что злоумышленник лично с ним никаких соглашений не заключал.

Задержанный боевик Денис Куликовский ("Палыч"), руководивший тюрьмой "Изоляция" в оккупированном Донецке, не заключал со Службой безопасности Украины никаких соглашений.

Об этом заявил на брифинге глава СБУ Иван Баканов, комментируя появившуюся в соцсетях информацию о том, что Куликовский находится в Киеве еще с 2019 года и сотрудничает со спецслужбой, давая показания на своих руководителей.

"Он не мог заключать никаких соглашений с СБУ. Лично со мной 100% никаких соглашений не заключал. Если бы он заключил соответствующие соглашения, я думаю, он никогда бы не был задержан", – сказал Баканов.

Читайте такжеЖурналист рассказал о задержании главного палача тюрьмы боевиков "Изоляция" (видео)Вместе с тем он не ответил на вопрос, как долго до момента задержания Куликовский находился на подконтрольной Украине территории, в частности в столице, ссылаясь на тайну следствия.

Как сообщал УНИАН, Дениса Куликовского задержали 9 ноября в Киеве, а на следующий день суд арестовал его на 60 суток без права внесения залога.

По информации СБУ, боевик организовывал и принимал непосредственное участие в убийствах и пытках заключенных граждан Украины.

В октябре 2020 года руководителю "Изоляции" заочно сообщили о подозрении. Ему инкриминировали торговлю людьми, создание террористической группы или террористической организации, создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований, а также нарушение законов и обычаев войны.

Справка УНИАН. "Изоляция" – это незаконная тюрьма, созданная российской оккупационной властью на территории одноименного культурного центра в Донецке после захвата города в 2014 году.

По данным Офиса генпрокурора, в тюрьме в разное время содержали около 3,5 тыс. человек, из которых 1,6 тыс. – это гражданские лица. В "Изоляции" заключенных пытают и подвергают сексуальному насилию.

Автор: Дмитрий Хилюк