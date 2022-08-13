В Мариуполе сегодня во всех районах был слышен взрыв, отметил советник мэра города.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко отмечает, что в городе прогремел взрыв, который "слышал весь город".

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Мариуполь. 15:40 - взрыв, который слышал весь город. Все районы. Подробности - позже. И да. Не без нас...", - отметил Андрющенко.

Ранее сегодня, 13 августа, городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил, что ожидает новостей о потерях среди российских оккупантов после зафиксированного в городе громкого взрыва.

"Седьмой день подряд наши силы сопротивления не дают рашистам ни секунды покоя. Зафиксирован громкий взрыв в северо-восточной части Мелитополя. Слышали жители всех окрестных районов и даже населенных пунктов вблизи города. Ждем хороших новостей об очередных потерях", - констатировал мэр.

Напомним, российские оккупанты вторглись в Украину рано утром 24 февраля. Врагам удалось взять под контроль Мариуполь и Мелитополь.

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