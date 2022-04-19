Министр обороны РФ Сергей Шойгу сделал первое за три дня заявление о войне в Украине. Он заявил, что оккупанты "последовательно выполняют план освобождения" самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".
Об этом Шойгу заявил во время выступления на коллегии Минобороны, передает Русская служба BBC.
В частности, Шойгу обвинил США и другие западные страны в "максимальном затягивании войны.
"Растущие объемы поставок иностранного вооружения наглядно демонстрируют их намерения провоцировать киевский режим воевать "до последнего украинца", - сказал Шойгу.
Ранее российские журналисты обратили внимание на исчезновение Шойгу из информационного пространства. Министр не появлялся в соцсетях и эфирах с 11 марта.
Впоследствии появилась информация, что у главы МО РФ якобы болезнь сердца. А спикер Путина Дмитрий Песков ответил, что сейчас "не время для медийной активности".
Чтобы опровергнуть слухи, Минобороны РФ опубликовало ролик, на котором Шойгу общался с коллегами по видеосвязи.