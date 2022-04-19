В последнее время всегда активный в медиапространстве министр обороны РФ все реже появляется на публике.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сделал первое за три дня заявление о войне в Украине. Он заявил, что оккупанты "последовательно выполняют план освобождения" самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

Об этом Шойгу заявил во время выступления на коллегии Минобороны, передает Русская служба BBC.

В частности, Шойгу обвинил США и другие западные страны в "максимальном затягивании войны.

"Растущие объемы поставок иностранного вооружения наглядно демонстрируют их намерения провоцировать киевский режим воевать "до последнего украинца", - сказал Шойгу.

Ранее российские журналисты обратили внимание на исчезновение Шойгу из информационного пространства. Министр не появлялся в соцсетях и эфирах с 11 марта.

Впоследствии появилась информация, что у главы МО РФ якобы болезнь сердца. А спикер Путина Дмитрий Песков ответил, что сейчас "не время для медийной активности".

Чтобы опровергнуть слухи, Минобороны РФ опубликовало ролик, на котором Шойгу общался с коллегами по видеосвязи.

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