Херсонцам предлагают по 10 тысяч рублей, гуманитарные наборы и пенсии.

Оккупанты для организации псевдореферендума в Херсонской области пытаются купить "голоса" жителей за паспортные данные.

Об этом сообщил председатель Херсонской областной государственной администрации Ярослав Янушевич в эфире информационного телемарафона.

"Херсонцы сейчас могут получить по 10 тыс. рублей, якобы по федеральной программе им предлагают гуманитарные наборы, пенсии. Но все это под паспортные данные. Так же продаются сим-карточки, здесь главное, чтобы дали паспорт. Потом на все эти номера звонят операторы и агитируют за "референдум", - сказал Янушевич.

Он добавил, что оккупанты уже трижды переносили дату проведения "референдума", пока речь идет о 11 сентября.

"Они понимают что люди не придут и не проголосуют за присоединение к России, поэтому они ищут различные способы подкупа", - подчеркнул Янушевич.

Председатель Херсонской ОГА отметил, что оккупанты активно ищут помещения для проведения "референдума", пытаются создать избирательные комиссии и завозят в области различных политтехнологов.

"Но людей им не хватает, потому что руководители образовательных учреждений и педагоги наши отказываются участвовать в этом псевдореферендуме. Там, где оккупанты пытаются давить на руководителей школ, сами учителя уже отказываются к ним прислушиваться", – подчеркнул Янушевич.

Он отметил, что представители оккупационной власти Херсонской области ездят по громадам и агитируют людей за присоединение к РФ.

"Дошло до того, что они даже могут давать паспорт (российский) не только жителям Херсонской области, а любому. Им главное набрать количество, массовку и сделать картинку, чтобы ее потом продать своим гражданам (россиянам - УНИАН)", - акцентировал Янушевич.

Как сообщал УНИАН, сегодня 8 августа советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Россия рассматривает возможность провести на оккупированных территориях вместо "референдума" "голосование на дому".

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