Белый дом объявил о новом пакете жестких санкций против влиятельных россиян за вторжение РФ в Украину. На этот раз в санкционный список вошли пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и 19 олигархов и 47 человек из их близкого окружения.
Об этом сообщили в Белом доме.
"Сегодня Соединенные Штаты в координации с союзниками и партнерами нацелены на российскую элиту и членов семей, которые продолжают поддерживать президента Путина, несмотря на его жестокое вторжение в Украину. Эти люди обогатились за счет русского народа, а некоторые подняли членов своих семей на высокие должности. Другие сидят на главе крупнейших российских компаний и отвечают за предоставление ресурсов, необходимых для поддержки вторжения Путина в Украину", – сообщили в Белом доме.
Российская элита и члены семей будут отключены от финансовой системы США, их активы будут заморожены, а имущество заблокируют для использования.
Санкции ввели против лиц из ближайшего окружения Путина:
- Алишер Бурханович Усманов - один из богатейших людей России и близкий союзник Путина. Его собственность будет заблокирована для использования в Соединенных Штатах и гражданами США, включая его суперяхту, одну из крупнейших в мире, только что арестованную союзником Германией, и его частный самолет, один из крупнейших частных самолетов России.
- Дмитрий Песков - представитель Путина, является главным поставщиком путинской пропаганды.
Соединенные Штаты вводят визовые ограничения для 19 олигархов и 47 членов их семей и близкого окружения. Президент США Джо Байден заявил, что государство продолжит работать с союзниками и партнерами, чтобы привлечь к ответственности российских олигархов и коррумпированных лидеров, которые получают прибыль от этого насильственного режима.
США и правительства всего мира будут работать над выявлением и замораживанием активов российских элит и членов их семей в соответствующих юрисдикциях – их яхты, роскошные апартаменты, деньги и другие неправомерные доходы.
В санкционный список также вошли:
- Николай Токарев (его жена Галина, дочь Майя и две его компании по элитной недвижимости);
- Борис Ротенберг (его жена Карина и его сыновья Роман и Борис);
- Аркадий Ротенберг (его сыновья Павел, Игорь и дочь Лилия);
- Сергей Чемезов жена Екатерина, сын Станислав и падчерица Анастасия);
- Игорь Шувалов (его пять компаний, его жена Ольга, его сын Евгений и его компания и самолет, его дочь Мария и ее компания);
- Евгений Пригожин (его три компании, жена Полина, дочь Любовь и сын Павел);
- Дмитрий Песков - пресс-секретарь президента Путина;
- Алишер Усманов (его суперяхта, одна из крупнейших в мире и только что захваченная Германией, и его частный самолет, один из крупнейших частных самолетов России).
"Введение визовых ограничений для 19 российских олигархов, их 47 членов семей и близкого окружения: сегодня Госдепартамент объявляет о новой политике в отношении визовых ограничений, чтобы ограничить выдачу виз некоторым российским олигархам, членам их семей и близкого окружения", – говорится в сообщении.
США также вводят санкции против объектов дезинформации:
- Фонд Стратегической Культуры SDN и связанные с ним издания "Одна семья", "Ритм Евразии" и "Журнал Камертон";
- SouthFront;
- SDN InfoRos;
- "Новый восточный прогноз";
- "Восточный обзор";
- United World International.
США также вводятся ограничения в отношении 26 лиц из России и Украины, которые играют центральную роль в этих организациях, что дает возможность правительству РФ распространять дезинформацию и влиять на восприятие их вторжения в Украину. Отмечается, что эти организации распространяют ложные нарративы, которые продвигают российские стратегические цели и фальшиво оправдывают деятельность Кремля.
Напомним, 24 февраля Россия ворвалась в Украину, агрессор начал бомбить военные объекты, а затем атаковал и мирные города. Украинскую территорию также бомбили с территории Беларуси.
Ряд стран мира решили наказать российские власти за новую агрессию против Украины - ввели свежие санкции.