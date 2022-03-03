Ограничения ввели против 47 человек, связанных с подсанкционными бизнесменами.

Белый дом объявил о новом пакете жестких санкций против влиятельных россиян за вторжение РФ в Украину. На этот раз в санкционный список вошли пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и 19 олигархов и 47 человек из их близкого окружения.

Об этом сообщили в Белом доме.

"Сегодня Соединенные Штаты в координации с союзниками и партнерами нацелены на российскую элиту и членов семей, которые продолжают поддерживать президента Путина, несмотря на его жестокое вторжение в Украину. Эти люди обогатились за счет русского народа, а некоторые подняли членов своих семей на высокие должности. Другие сидят на главе крупнейших российских компаний и отвечают за предоставление ресурсов, необходимых для поддержки вторжения Путина в Украину", – сообщили в Белом доме.

Российская элита и члены семей будут отключены от финансовой системы США, их активы будут заморожены, а имущество заблокируют для использования.

Санкции ввели против лиц из ближайшего окружения Путина:

Алишер Бурханович Усманов - один из богатейших людей России и близкий союзник Путина. Его собственность будет заблокирована для использования в Соединенных Штатах и гражданами США, включая его суперяхту, одну из крупнейших в мире, только что арестованную союзником Германией, и его частный самолет, один из крупнейших частных самолетов России.

- один из богатейших людей России и близкий союзник Путина. Его собственность будет заблокирована для использования в Соединенных Штатах и гражданами США, включая его суперяхту, одну из крупнейших в мире, только что арестованную союзником Германией, и его частный самолет, один из крупнейших частных самолетов России. Дмитрий Песков - представитель Путина, является главным поставщиком путинской пропаганды.

Соединенные Штаты вводят визовые ограничения для 19 олигархов и 47 членов их семей и близкого окружения. Президент США Джо Байден заявил, что государство продолжит работать с союзниками и партнерами, чтобы привлечь к ответственности российских олигархов и коррумпированных лидеров, которые получают прибыль от этого насильственного режима.

США и правительства всего мира будут работать над выявлением и замораживанием активов российских элит и членов их семей в соответствующих юрисдикциях – их яхты, роскошные апартаменты, деньги и другие неправомерные доходы.

В санкционный список также вошли:

Николай Токарев (его жена Галина, дочь Майя и две его компании по элитной недвижимости);

Борис Ротенберг (его жена Карина и его сыновья Роман и Борис);

Аркадий Ротенберг (его сыновья Павел, Игорь и дочь Лилия);

Сергей Чемезов жена Екатерина, сын Станислав и падчерица Анастасия);

Игорь Шувалов (его пять компаний, его жена Ольга, его сын Евгений и его компания и самолет, его дочь Мария и ее компания);

Евгений Пригожин (его три компании, жена Полина, дочь Любовь и сын Павел);

Дмитрий Песков - пресс-секретарь президента Путина;

Алишер Усманов (его суперяхта, одна из крупнейших в мире и только что захваченная Германией, и его частный самолет, один из крупнейших частных самолетов России).

"Введение визовых ограничений для 19 российских олигархов, их 47 членов семей и близкого окружения: сегодня Госдепартамент объявляет о новой политике в отношении визовых ограничений, чтобы ограничить выдачу виз некоторым российским олигархам, членам их семей и близкого окружения", – говорится в сообщении.

США также вводят санкции против объектов дезинформации:

Фонд Стратегической Культуры SDN и связанные с ним издания "Одна семья", "Ритм Евразии" и "Журнал Камертон";

SouthFront;

SDN InfoRos;

"Новый восточный прогноз";

"Восточный обзор";

United World International.

США также вводятся ограничения в отношении 26 лиц из России и Украины, которые играют центральную роль в этих организациях, что дает возможность правительству РФ распространять дезинформацию и влиять на восприятие их вторжения в Украину. Отмечается, что эти организации распространяют ложные нарративы, которые продвигают российские стратегические цели и фальшиво оправдывают деятельность Кремля.

Напомним, 24 февраля Россия ворвалась в Украину, агрессор начал бомбить военные объекты, а затем атаковал и мирные города. Украинскую территорию также бомбили с территории Беларуси.

Ряд стран мира решили наказать российские власти за новую агрессию против Украины - ввели свежие санкции.

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