Отмечается также рост движения сопротивления российским оккупантам на юге Украины.

США считают, что Россия не имеет достаточно сил на Херсонщине, чтобы контролировать оккупированный регион, особенно после переброски части российских войск на Донбасс.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников.

Они отмечают, что три попытки ликвидации российских коллаборантов за последние две недели свидетельствуют о росте движения сопротивления российским оккупантам на юге Украины.

Официальные лица США считают, что такое сопротивление может перерасти в более широкую борьбу с оккупантами, что станет серьезной проблемой для возможностей России контролировать недавно захваченную территорию по всей Украине.

В США предполагают, что переброска части российских войск из Херсонской области на Донбасс предоставила украинским партизанам окно для нападения на местных русских коллаборационистов.

Впрочем, американские чиновники скептичны относительно перспектив перерастания сопротивления оккупантам с отдельных нападений партизан на более организованную кампанию сопротивления. Отмечается, что в настоящее время сопротивление не ослабило контроль России над Херсоном.

Но в долгосрочной перспективе США считают, что Россия в конечном итоге столкнется с повстанческим движением среди местного украинского населения.

Отмечается, что несмотря на попытки России уничтожить украинскую историю и этничность на Херсонщине и других оккупированных территориях, украинское население демонстрирует готовность к сопротивлению. По словам чиновника НАТО, попытки насильственного уничтожения украинской культуры и насаждение российской гегемонии привели к противоположному эффекту в некоторых случаях.

Как сообщал УНИАН, по данным американского Института изучения войны (ISW), военное руководство Украины, вероятно, стремится установить централизованное координирование действия украинских партизан на захваченных россиянами территориях для подрыва контроля России и скоординированных операций с украинскими силами.

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко сказал, что украинские партизаны только ждут подходящего момента, чтобы присоединиться к борьбе с врагом.

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