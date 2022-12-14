Она отметила достоинство и храбрость украинцев, которые сейчас переживают войну.

Российские оккупанты утром атаковали Киев с помощью иранских дронов. После нападения в США пообещали оказать Украине еще больше помощи.

В Twitter посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что помощь уже в пути.

"Беспилотники в Киеве сегодня утром, но я знаю, что просыпаться от российских бомб уже стало слишком частым явлением, которое украинцы с храбростью и достоинством переживают по всей Украине. Мы с вами - еще больше помощи уже в пути", - написала Бринк.

Видео дня

Утренняя атака дронов

После 6 утра 14 декабря в Шевченковском районе Киева прогремели взрывы. Все соответствующие службы выехали на место "прилета".

По информации офиса президента Украины, в результате утренней атаки поврежден частный дом в городе Вишневое Киевской области. В Киевской областной военной администрации добавили, что обломок от вражеского дрона повредил два админздания.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал утреннюю атаку российских оккупантов на Киев. По его словам, все 13 вражеских БПЛА были сбиты украинской ПВО.

Вас также могут заинтересовать новости: