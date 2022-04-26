Россию необходимо разбить настолько, чтобы в будущем она больше не захотела нападать на другие страны, уверены в США.

Российские оккупанты пытаются устроить войну на истощение в Украине, поэтому Соединенные Штаты и их союзники поставили долгосрочную цель. В администрации Байдена хотят настолько сокрушительного поражения РФ на поле боя, чтоб она больше не смогла повторно атаковать соседние государства.

Об этом пишет CNN со ссылкой на источник в Совете национальной безопасности США.

Россияне затягивают переговоры по миру, пытаясь истощить украинское войско. Это побудило США изменить стратегию в отношении этой войны.

Тезис об изменении долгосрочной цели США в Украине подтвердил глава Пентагона Ллойд Остин, который недавно вернулся из Киева.

"Мы хотим, чтобы Россия была ослаблена настолько, что она не может делать то, что она уже сделала во время вторжения в Украину", - сказал Остин журналистам 25 апреля.

Источник CNN отметил, что заявление Остина согласовано с целями США - "сделать это вторжение стратегическим провалом для РФ".

"Одна из наших целей заключалась в том, чтобы ограничить способность России делать что-то подобное снова, как сказал министр Остин. Средства контроля, которые непосредственно нацелены на российскую оборонную промышленность, чтобы подорвать экономическую и военную способность России угрожать своим соседям и атаковать их... Мы хотим, чтобы Украина одержала победу", – отметил источник.

Осознание того, что РФ должна позорно проиграть, постепенно приходит к западным политикам, особенно после зверств оккупантов.

Другие источники сообщили CNN, что разгром россиян на поле боя в Украине является достижимой и реалистичной целью.

Считается, что россиян значительно ослабит огромное количество вооружения, которое получает Украина. Это принесет стратегическую пользу США, поскольку оружие - это "инвестиция в нейтрализацию российской армии и флота на следующие десять лет".

Источник, знакомый с разведывательными данными, сообщил CNN, что Путин может применить ядерное оружие, если увидит угрозу падения своего диктаторского режима.

Ранее, как писал УНИАН, Ллойд Остин подчеркнул, что США " продолжат сдвигать небо и землю чтобы удовлетворить" потребности Киева.

Стоит отметить, что глава МИД Британии Лиз Трасс назвала войну РФ против Украины "незаконной" и подчеркнула: "Сейчас мы вступаем в третий месяц незаконной войны Путина с Украиной. Россия совершала ужасные злодеяния, включая нападения на невинных мирных жителей и детей в Одессе и осаду Мариуполя. Мы не успокоимся, пока Путин не потерпит неудачи и Украина не победит".

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