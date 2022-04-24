Глава МИД Британии Лиз Трасс назвала войну РФ против Украины "незаконной".

Глава МИД Британии Лиз Трасс сделала заявление в связи с началом третьего месяца полномасштабной войны Российской Федерации против Украины.

Об этом она написала в своем twitter.

"Сейчас мы вступаем в третий месяц незаконной войны Путина с Украиной. Россия совершала ужасающие злодеяния, включая нападения на невинных мирных жителей и детей в Одессе и осаду Мариуполя. Мы не успокоимся, пока Путин не потерпит неудачу и Украина не победит", - написала глава МИД Британии.

Война России против Украины

Как сообщал УНИАН, 24 февраля Россия вторглась на территорию Украины. Путин назвал войну с суверенным государством "специальной военной операцией", призванной якобы "демилитаризовать" и "денацифицировать" страну.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

Почти 5 млн украинцев, спасаясь от войны, покинули свои дома и выехали за границу, еще миллионы стали внутренне перемещенными лицами. По подсчетам ООН по состоянию на 18 апреля в результате действий российских оккупантов в Украине погибли 2072 мирных жителя. 2818 человек были ранены.