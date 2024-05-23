Это будет четвертый транш военной помощи Украине с тех пор, как в конце прошлого месяца Конгресс принял законопроект об иностранной помощи Украине.

Соединенные Штаты Америки готовят пакет военной помощи для Украины на на сумму 275 миллионов долларов и его планируют выделить завтра. Об этом сообщает AP News.

Отмечается, что Киев изо всех сил пытается сдержать наступление российских войск в Харьковской области, говорят два американских чиновника.

Это будет четвертый транш военной помощи Украине с тех пор, как в конце прошлого месяца Конгресс принял давно отложенный законопроект об иностранной помощи. Администрация Байдена пообещала обеспечить регулярные поставки оружия и как можно быстрее доставлять его на передовую.

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По словам двух американских чиновников, в пакет входят высокомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS), а также востребованные артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм. Они говорили на условиях анонимности, чтобы предоставить подробную информацию о пакете помощи до публичного объявления.

Помощь Украине от США - детали

Это следует за ежемесячным собранием в понедельник около 50 руководителей оборонных ведомств из Европы и других стран, которые регулярно встречаются, чтобы координировать предоставление большей военной помощи Украине. На последней встрече министр обороны Ллойд Остин заявил, что Украина переживает "момент вызова" из-за нового нападения России на Харьковщине. Он пообещал продолжать поставки оружия "неделю за неделей".

За месяц с тех пор, как президент Джо Байден подписал пакет иностранной помощи на сумму 95 миллиардов долларов, который включал около 61 миллиарда долларов для Украины, США объявили и начали отправлять почти 1,7 миллиарда долларов в виде оружия, изъятого из запасов Пентагона.

Также объявлено о выделении 6 миллиардов долларов в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины. Это обеспечивает долгосрочные контракты с оборонной промышленностью и означает, что доставка оружия может занять многие месяцы или годы.

Благодаря этому последнему пакету США уже предоставили Украине военную помощь на сумму почти 51 миллиард долларов после российского вторжения в феврале 2022 года.

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