В течение семи лет они обращались в государственные структуры и инстанции, чтобы добиться справедливости относительно подтверждения их участия в боевых действиях.

Бойцам добровольческого батальона "Айдар", которые принимали участие в антитеррористической операции на востоке Украины в 2014 году, вручили удостоверение участника боевых действий.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что на протяжении семи лет добровольцы безрезультатно обращались в государственные структуры и инстанции, чтобы добиться справедливости относительно подтверждения их участия в боевых действиях.

"Я знаю, что вы шли за Украину с открытой душой. Прошло семь лет, чтобы вы получили статус участника боевых действий. Это серьезный шаг. Мы вам благодарны за то, что вы защищали и продолжают защищать Украину», – сказал председатель Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины при президенте Сергей Куницын.

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Автор: Денис Прядко