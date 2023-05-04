Сейчас российские войска готовят оборонительные позиции перед контрнаступлением Украины.

Независимо от итогов украинского контрнаступления, Россия, скорее всего, не сможет провести значительную наступательную операцию в 2023 году.

Об этом заявила директор национальной разведки Аврил Хейнс, пишет CNN. Сейчас Россия испытывает нехватку боеприпасов и живой силы. "Фактически, если Россия не инициирует обязательную мобилизацию и не обеспечит существенные поставки сторонних боеприпасов помимо существующих поставок из Ирана и других стран, им будет все труднее поддерживать даже скромные наступательные операции", - сказала Хейнс.

По ее мнению, Путин мог уменьшить свои краткосрочные амбиции по Украине. "Чтобы укрепить контроль над оккупированной территорией на востоке и юге Украины и гарантировать, что Украина никогда не станет союзником НАТО", - объяснила она.

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Также Хейнс считает маловероятной способность России договорится о паузе в этом году. Она отметила, что войска РФ готовят новые оборонительные позиции перед контрнаступлением ВСУ, а в апреле захватили меньшую территорию, чем за любой из трех предыдущих месяцев.

Состояние армии РФ: что известно

В марте в украинской разведке сообщали, что моральное состояние российских мобилизованных находится на низком уровне из-за больших потерь и отношения со стороны командования.

Перед годовщиной полномасштабной войны в Белом доме заявили, что Россия так и не смогла решить множество проблем в своих войсках.

В апреле украинский государственный проект "Хочу жить" получил 3200 обращей от россиян.

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