У военного осталась жена и взрослый сын.

Стало известно имя украинского военного, который погиб в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе в воскресенье, 4 июля.

Об этом сообщили на странице 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" в Facebook.

Из-за обстрелов российских оккупационных войск погиб начальник медицинского пункта мотострелкового батальона капитан Юрий Васильевич Письменный, известный как "Феофан".

"Это произошло средь бела дня. Оккупанты открыли огонь, и обломки от вражеского снаряда ранили медика. Травмы оказались несовместимы с жизнью", - говорится в сообщении.

Читайте такжеСутки на Донбассе: боевики обстреливали дома мирных жителейМужчина родился 4 марта 1962 года. Жил в Днепре, имел высшее медицинское образование.

В 2016 году ушел на войну медиком-волонтером - служил в Первом добровольческом мобильном госпитале им. Пирогова.

В конце 2018 года призывался в ряды Вооруженных Сил Украины. Возглавил медицинский пункт батальона. У мужчины осталась жена и взрослый сын.

"Он запомнился профессионализмом, добродушием, готовностью всегда идти вперед, никогда не отступать. Он спас жизнь десяткам бойцов. Все, кто с 18-го года был ранен в батальоне, проходили через его руки", - рассказал начальник медицинской службы бригады Анатолий Чуйкин.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновская