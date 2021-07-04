Стало известно имя украинского военного, который погиб в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе в воскресенье, 4 июля.
Об этом сообщили на странице 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" в Facebook.
Из-за обстрелов российских оккупационных войск погиб начальник медицинского пункта мотострелкового батальона капитан Юрий Васильевич Письменный, известный как "Феофан".
"Это произошло средь бела дня. Оккупанты открыли огонь, и обломки от вражеского снаряда ранили медика. Травмы оказались несовместимы с жизнью", - говорится в сообщении.
Читайте такжеСутки на Донбассе: боевики обстреливали дома мирных жителейМужчина родился 4 марта 1962 года. Жил в Днепре, имел высшее медицинское образование.
В 2016 году ушел на войну медиком-волонтером - служил в Первом добровольческом мобильном госпитале им. Пирогова.
В конце 2018 года призывался в ряды Вооруженных Сил Украины. Возглавил медицинский пункт батальона. У мужчины осталась жена и взрослый сын.
"Он запомнился профессионализмом, добродушием, готовностью всегда идти вперед, никогда не отступать. Он спас жизнь десяткам бойцов. Все, кто с 18-го года был ранен в батальоне, проходили через его руки", - рассказал начальник медицинской службы бригады Анатолий Чуйкин.
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