Оккупанты ударили по зданию, где прятались люди. Поисковая операция продолжается.

В результате двух ударов оккупантов по Лисичанску погибли четыре человека. Их тела уже нашли спасатели.

Об этом сообщил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его данным, поисковая операция еще продолжается.

"Сегодня днем российские оккупанты нанесли два авиаудара по Лисичанску. Вражеская бомба попала в одно из зданий, где прятались люди. Прибыв на место происшествия, спасатели во время разбора завалов вытащили четырех погибших граждан", - сообщил Гайдай.

Кроме того, по его данным, россияне обстреляли профилакторий, в результате чего произошло его разрушение.

"Под завалами могут находиться люди. Поисково-спасательные работы продолжаются. На месте работает личный состав пожарно-спасательного подразделения ГСЧС области", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, по словам руководителя Лисичанской городской военно-гражданской администрации Александра Заики, ситуация в Лисичанске очень сложная, в городе разрушено 60% инфраструктуры и жилых застроек.

В конце мая российские захватчики уничтожили авиационным ударом здание кинотеатра в Лисичанске, в которой раньше прятались люди.

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