Украинские войска в очередной раз развеяли миф о существовании взаимопомощи в рядах российской армии.

Вооруженные силы Украины показали очередное доказательство того, что "рузские своих" на поле боя Украинского фронта "не бросают".

Соответствующее видео опубликовал 8 Отдельный Горно-Штурмовой Батальон в своем Facebook. В кадре видно скоропостижное бегство российского солдата после "прилета" по его боевому "товарищу".

"Очередной случай когда рузские своих не бросают...Возможно раненый рузский то уже не свой?!", - отмечают в ВСУ.

Российские солдаты оставляют друг друга умирать на поле боя

Напомним, что подобные "трагедии" в рядах оккупантов, когда они предают друг друга и бросают умирать на поле боя, довольно часто фиксирует украинская разведка и ВСУ.

Еще в начале полнометражного вторжения украинцев поразил случай, когда один из командиров оккупантов бросил своего подчиненного умирать. Об "измене" солдат РФ рассказал лично - ему все же удалось выжить.

Пренебрежительным отношением оккупанты известны и в отношении своих погибших. Например, во время отступления из Харьковской области враг бросал трупы своих солдат на свалках.

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