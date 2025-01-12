Издание проанализировало данные дневника погибшего военнослужащего КНДР.

Северокорейских солдат, которые воюют против Украины, россияне используют как живые приманки для украинских дронов. Также эти солдаты имеют "промытые мозги" и заучивают наизусть речи лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом свидетельствуют записи в дневнике погибшего военного КНДР, которые проанализировали независимые эксперты, пишет The Wall Street Journal.

В частности, в дневнике есть рисунок, на котором подробно показано, как северокорейские солдаты должны реагировать на приближение украинского беспилотника. Один солдат, названный "приманкой", должен стоять на месте, чтобы заманить беспилотник, а другие должны сбить дрон. Также в дневнике описаны жизнь на фронте, тактика ведения боя, есть признание в любви к северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну.

Независимые эксперты, проанализировав записи, утверждают, что они настоящие: почерк, выбор слов, высказывания идеологического характера присущи для северокорейцев.

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"Даже ценой своей жизни я буду выполнять приказы верховного главнокомандующего без колебаний. Я покажу всему миру храбрость и самопожертвование спецназа Ким Чен Ына", - цитирует издание запись из дневника.

Автора дневника, как свидетельствует паспорт, зовут Чон Кен Хон. Он был убит вместе с двумя другими солдатами в перестрелке 21 декабря в районе села Погребки на юго-западе Курской области.

9 декабря Чон записал, что празднует день рождения своего друга, которого назвал своим "ближайшим товарищем". Он написал, что скучает по родине, потому что "оставил теплые объятия моих дорогих отца и матери".

В описании тактики применения беспилотников Чон написал, что солдат, который выполняет роли "приманки", должен находиться на расстоянии около 7 метров от беспилотника. Солдаты, подвергшиеся артиллерийскому обстрелу, должны бежать в сторону ранее пораженного места, поскольку вероятность того, что в одно и то же место попадут дважды, минимальна.

Также Чон в дневнике перечислил некоторые идеологические постулаты режима Кима. По его словам, он вырос в "благосклонных объятиях" правящей Трудовой партии и его задача как солдата - защищать Кима. Кроме того, написал, что ему необходимо искупить "грехи прошлого".

"Содержание дневника типично для северокорейского солдата с промытыми мозгами", - пояснил бывший генерал-майор южнокорейской армии Бан Чон Кван.

Также в дневнике есть записанная речь Кима, которую он произнес перед командирами батальонов в ноябре прошлого года в Пхеньяне. Солдаты обязаны заучивать речи диктатора слово в слово, утверждают эксперты. В отрывке из дневника приводится задание Кима для северокорейской армии: "немедленно начинать бой" после получения приказа.

Северокорейцы в войне России с Украиной: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, Украина взяла в плен первых северокорейских военных. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что двое солдат были ранены на Курщине. Их доставили в Киев, где с ними общаются следователи Службы безопасности Украины.

Во время допроса один из пленных подтвердил "значительные" потери среди северокорейских солдат в России. в южнокорейской разведке, сообщила южнокорейская разведка. Там также добавили, что раненые солдаты не находятся в критическом состоянии.

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