По его словам, по меньшей мере у людей есть намерения сопротивляться и они даже больше, чем в 2015 году.

Примерно 50% украинцев готовы сопротивляться в случае интервенции России в их населенный пункт.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто.

"Примерно 50% отвечали, что будут сопротивляться. Причем 33% из них - вооруженное сопротивление, и примерно у 20% это будут ненасильственные действия, демонстрации, протесты, марши, бойкоты, акты гражданского неповиновения", - рассказал он.

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Еще 15% считают, что они успеют уехать в безопасный регион Украины, 10% - за границу, 20% сказали, что они бы ничего не делали, и еще 12% сказали, что не знают, добавил социолог.

"Вот часть из этих 20%, которые бы ничего не делали, поддерживают или симпатизируют Путину. Мы также спрашивали об этом еще в сентябре 2015 года, когда целый год шли военные действия. Тогда вариант "оказать вооруженное сопротивление" выбрали 24% респондентов. То есть сейчас это количество выросло", - заявил Паниотто.

По его словам, по меньшей мере у людей есть намерения сопротивляться и они даже больше, чем в 2015 году.

"Но удастся ли их реализовать - это зависит от ситуации, которая будет. Конечно, в реальности этот процент будет меньше, но насколько меньше - сказать трудно", - добавил он.

Ранее, как писал УНИАН, в ряды территориальной обороны готовы уже сейчас вступить 56% украинцев.

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